«Лидеры России» могут получить интересные предложения от партнёров конкурса уже сейчас

Участники пятого юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России» получат дополнительные возможности для карьерного развития и трудоустройства в крупнейшие компании страны. Всем, кто успешно завершил регистрацию и записал видеоинтервью, в личном кабинете на сайте лидерыроссии.рф будет предложено пройти этап «Управленческие решения», подготовленный совместно с партнерами. Он необязательный, и его результаты не повлияют на положение в конкурсе. Но это станет дополнительной возможностью рассказать о своей профессиональной практике и получить приглашение на престижную работу.

В числе критериев, по которым будут оцениваться ответы участников в дополнительном этапе – актуальность, структурированность и оригинальность решений.

По итогам оценки экспертов в каждой категории будет сформирован рейтинг-лист участников. Управленческие решения, набравшие наибольшее количество баллов, направят партнерам конкурса. В их числе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, Министерство здравоохранения РФ и другие.

Такие испытания готовы пройти и участники от Чувашии. К примеру, интернет-маркетолог Наталия Дедушкина отправила свою заявку в числе первых.

«Знаю, что я не такой человек, который покоряет всех своей лидерской харизмой, может сходу организовать группу людей в проект, не совсем та, кого представляешь при слове «лидер». Однако, мне нравится проходить тесты и получать обратную связь для своего развития. Поэтому я планирую принять участие», – написала девушка на свой личной страничке в ВК.

Напомним, вы еще можете успеть присоединиться к команде лидеров страны. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте лидерыроссии.рф.