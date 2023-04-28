«Здоровье важно здесь и сейчас»: стартовала федеральная рекламная кампания о диспансеризации

В эффективность диагностики и лечения неинфекционных заболеваний большой вклад вносит информированность людей.

24 апреля АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России запустили коммуникационную кампанию национального проекта «Здравоохранение», направленную

на популяризацию диспансеризации.

Героями рекламных роликов стали ведущие врачи страны: терапевты, онкологи и кардиологи, которые рассказывают истории болезней разных персонажей и призывают зрителей пройти профилактические осмотры. В съемке приняли участие директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Драпкина Оксана Михайловна, заведующий отделом эндоскопии МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Пирогов Сергей Сергеевич, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению НМИЦ кардиологии имени ак. Е.И. Чазова Миронов Всеволод Михайлович и старший научный сотрудник, врач-детский онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Орлова Кристина Вячеславовна.

«Каждая история болезни - это не только анамнез, диагноз и другие медицинские показатели. Как правило, это история невнимания к себе и своему здоровью. Это драматургия, достойная экранизации. Выбор образов [в рекламе] не случайный, а намеренно глубинный. Ну плевать на себя хотел работяга - да что я там не видел? Вот мы и решили показать то, куда нельзя заглянуть», — прокомментировала креативный директор АНО «Национальные приоритеты» Руслана Харитонова.

Миссия кампании – напомнить людям о том, что оценить состояние своего здоровья можно бесплатно. В эфир выйдут сначала два ролика «Полипы Петровича» и «Сердце Галины». Один из них посвящен выявлению рака на ранней стадии, а второй рассказывает о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Два оставшихся ролика будут посвящены ранней диагностике гипертонии и обследованию родинок.

Видеоролики можно увидеть на федеральных телеканалах и в сети Интернет, аудиоролики – услышать на радиостанциях, а также в регионах будут размещены баннеры на статичных

и цифровых носителях наружной рекламы.

«Важность прохождения диспансеризации и профилактических осмотров для здоровья человека сложно переоценить. Уверена, что подобная информационная кампания послужит мотиватором для прохождения профилактических мероприятий, напомнит, что первым пунктом в плане на долгую и продуктивную жизнь должна быть забота о собственном здоровье» — отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан Российской Федерации. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 млн. граждан.

«Профосмотр – это ядро первого этапа диспансеризации, а диспансеризация – это профосмотр плюс дополнительные скрининги. Если их соотносить, то до 39 лет у нас ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризация, а начиная с 40 лет ежегодная диспансеризация. Так что у нас созданы все условия для того, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике» — пояснила член-корреспондент РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Получить направление на диспансеризацию легко — достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.

Минздрав Чувашии.