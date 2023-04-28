Доставка пенсий и пособий в мае

Денежные средства на выплату единого пособия за апрель, ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, а также на пособия по уходу за ребенком до полутора лет будут направлены в кредитные организации для зачисления на счета получателей 3 мая.



За 4 мая пенсии будут перечислены в банк в этот же день. За 7 мая средства для зачисления на счета получателей будут направлены 5 мая. Далее перечисление пенсий будет производиться по обычному графику.



Пенсии и социальные выплаты через отделения почтовой связи начнут доставлять с 4 мая.



Отделение СФР по Чувашии.