В муниципалитетах Чувашии обсудили ведение госпабликов

Может ли госпаблик быть интересным? Как заинтересовать читателя работой госучреждения? Какие фотографии заинтересуют пользователя, а какие оттолкнут?

Эти и другие вопросы затронули на обучении для представителей госсектора, сфер образования, спорта, здравоохранения и культуры. Цикл встреч был организован Центром управления регионом Чувашской Республики для администраторов госпабликов Шумерли, Шумерлинского, Цивильского и Чебоксарского муниципальных округов.

Старший специалист по работе в социальных сетях ЦУР Чувашии Алина Кириллова рассказала о способах написания читаемых постов и увеличения охватов. В практической части администраторы пабликов разбирали образцовые и «провальные» посты и тренировались составлять контент-план.

«Такие встречи в кругу единомышленников важны и необходимы, – отметил глава администрации Шумерли Эдуард Васильев. – Они актуальны, прежде всего, потому, что позволяют нам выстраивать эффективную обратную связь с населением, рассказывать о нашей работе доступно и интересно».

чувашинформ.рф