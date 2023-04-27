Юным шумерлинцам вручили паспорта

26 апреля, в преддверии одного из самых значимых государственных праздников – праздника Весны и Труда — 1 мая, в МБУДО «Центр детского творчества» города Шумерля состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации. 6 юных шумерлинцев получили сегодня главный документ в своей жизни — паспорт.

Открыла мероприятие и поздравила ребят с праздником ВРИО начальника отделения по вопросам миграции МО МВД России «Шумерлинский» капитан полиции М.Ю. Масляева. Она пожелала ребятам достойно нести звание гражданина Российской Федерации и бережно относиться к документу, удостоверяющему личность,

С приветственными словами к ребятам также обратились депутат городского Собрания депутатов, председатель Совета женщин города Шумерля, директор Центра детского творчества Е.Н. Голованова, ведущий эксперт ФГБУ «Росдетцентр» Л.В. Кучаева, волонтер движения «ZА Победу» А.С. Шуськина.

Все почетные гости пожелали юным гражданам своими делами и поступками укреплять авторитет своего родного города, а учебой и трудом — доказывать почетное звание гражданина Российской Федерации.

Надеемся, что для ребят, получивших сегодня паспорт гражданина России, этот день станет самым ярким и запоминающимся.

Сайт администрации г. Шумерли.