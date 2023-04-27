Первый заем “Своих не бросаем” выдан в Чувашии

Программа льготного государственного финансирования “Своих не бросаем” запущена центром “Мой бизнес” в начале апреля в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”.



Бизнес Чувашии, поддерживающий участников специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, может получить до 1 млн рублей под 3% годовых. Для этого благотворительную помощь нужно подтвердить письмом администрации муниципального образования.



“Займ под 3% годовых доступен и для предпринимателей, имеющих статус ветерана боевых действий, присвоенный за выполнение задач СВО. При этом заемщик может быть не только субъектом МСП, но и самозанятым”, — поясняют в центре “Мой бизнес.



Первым получателем займа “Своих не бросаем” стал глава крестьянско-фермерского хозяйства из Янтиковского района Вячеслав Николаев. Фермер занимается финансовой поддержкой земляков через фонд “Перле”. Сам предприниматель служил в рядах Советской Армии водителем топливозаправщика в составе группировки в Венгерской народной республике.



Вячеслав Николаев занимается выращиванием зерновых культур и на заемные средства направит на приобретение современной бороны и удобрений.

Первоисточник: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики