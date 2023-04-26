27 апреля по всей стране напишут юбилейный «Диктант Победы»

Международная историческая акция «Диктант Победы» посвящена событиям Великой Отечественной войны, которая продолжалась 1418 дней. Великая Победа ковалась и на фронте, и в тылу. Об этом важном событии отечественной истории свидетельствуют множество архивных документов, воспоминаний ветеранов и т.д.

В этом году акция пройдет в юбилейный, пятый раз, как на территории России, так и в других странах. В Чувашской Республике, по словам организатором, подготовлено 379 образовательных организаций, 128 учреждений культуры. Уникальными (закрытыми ведомственными) площадками, к примеру, станут МЧС, МВД, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева и т.д.

Традиционно главной площадкой является Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ул. Университетская, 38).

На сайте диктантпобеды.рф с 09.00 часов по московскому времени появится возможность пройти тест в онлайн-режиме. Тест будет доступен длительное время, как на английском, так и на русском языках.

В этом году вопросы заданий посвящены важным памятным датам: Нюрнбергскому процессу, Сталинградской и Курской битвам, прорыву блокады Ленинграда, 80-летию освобождения Донбасса.

Принять участие в «Диктанте Победы» может каждый, тем самым внести свой вклад в сохранение народной памяти о событиях Великой Отечественной войны и героях, которые приближали 9 Мая 1945 года.

Подробности на сайте акции https://диктантпобеды.рф/

Первоисточник: Администрация Московского района г. Чебоксары.