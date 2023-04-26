Прекращается подача горячего водоснабжения потребителям от ГУП «Чувашгаз»

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В связи необходимостью ускорения сроков проведения работ по строительству сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в рамках реализации программы модернизации системы теплоснабжения города, 26 апреля будет прекращена подача горячего водоснабжения потребителям от ГУП «Чувашгаз».

Данное решение принято на заседании рабочей группы по реализации «дорожной карты» программы. Это необходимо в интересах граждан, чтобы подрядные организации могли приступить к работам в полном объёме. Таким образом, станет возможным завершить замену ветхих сетей уже в августе, по заверениям ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии и подрядных организаций.

Сайт администрации г. Шумерли.