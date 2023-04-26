Около половины жителей Чувашии считают полезной практику ответов власти в социальных сетях

Это показало онлайн-исследование, проведенное в апреле Центром управления регионом среди интернет-пользователей республики. Около половины респондентов назвали практику публичных ответов органов власти в соцсетях полезной и значимой. При этом доля тех, кто считает такие ответы бесполезными, уменьшилась со времени прошлого опроса в октябре с 31 до 26%.

Выросло число пользователей, которые положительно оценивают эффективность работы органов власти в интернете (35%) и позитивно относятся к ведению ими и госучреждениями официальных страниц – госпабликов (41% опрошенных). Кроме того, социологи ЦУР Чувашии отметили, что официальные страницы читают больше половины опрошенных, так же большая часть респондентов знает про проведение прямых эфиров с представителями региональных министерств, ведомств и муниципалитетов.

Как показал опрос, в ведении госпабликов есть, куда стремиться. К примеру, 69% респондентов, встречавших ответы власти в соцсетях, считают характер публичных ответов скорее формальным – и здесь администраторам официальных страниц стоит потрудиться над лаконичностью и содержанием ответов.

Отметим, опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди пользователей двух наиболее популярных соцсетей региона. В исследовании приняли участие 646 человек.

чувашинформ.рф