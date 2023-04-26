Волонтеры Победы вышли на улицы Шумерли, чтобы раздать жителям Георгиевскую ленточку

Волонтеры Победы, юнармейцы гимназии № 8 вышли на улицы города, чтобы раздать жителям символ памяти, связи поколений и воинской славы — Георгиевскую ленточку.

Один из шумерлинцев поблагодарил ребят не только за ленту, но и за помощь в поиске погибшего родственника, информацию о котором волонтеры нашли на сайте «Память народа» https://clck.ru/34FEk9

Символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне волонтеры гимназии будут раздавать до 9 мая.

Сайт администрации г. Шумерли.