Чувашия представит в Москве межрегиональный марафон в рамках 175-летия со дня рождения И.Я. Яковлева

28 апреля в Москве Чувашская Республика представит межрегиональный марафон «О вас я болел душою…», посвященный 175-летию со дня рождения выдающегося просветителя и гуманиста И.Я. Яковлева.

«Череда мероприятий, посвящённых празднованию знаменательной даты, в Чувашии стартовала еще в феврале. В стороне не остаётся ни одно учреждение культуры. Что касается межрегионального марафона, то мы планируем его также провести в этом году с Республикой Татарстан и с Ульяновской областью. Старт марафона даём в г.Москве», — прокомментировала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

28 апреля в 18.00 открытие марафона состоится в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина. В этот день в театре пройдёт торжественное мероприятие с участием приглашённых гостей, руководства Чувашской Республики. В фойе театра будет экспонироваться передвижная выставка Чувашского национального музея «Человек, опередивший время. Иван Яковлевич Яковлев». Цель выставки — показать жизнь, творчество, культурно-просветительскую деятельность И.Я. Яковлева и самых известных его воспитанников – выпускников Симбирской чувашской учительской школы. На отдельном планшете, установленном на мольберте, будет представлен коллаж из текстов Духовного завещания Патриарха на разных языках.

В 19.00 на сцене будет показан спектакль «Вĕри юнлă çемçе чун» (Константин Иванов) И.С. Максимова-Кошкинского Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова. Спектакль передаст основные моменты жизни и творческие искания молодого поэта Константина Иванова. Постановка будет представлена на чувашском языке с синхронным переводом на русский язык.

Также в этот день в 13.00 в Государственной публичной исторической библиотеке России состоится круглый стол «Гений места. Технология работы с наследием И.Я. Яковлева в современных архивах, музеях и библиотеках».

29 апреля в 19:00 на сцене театра будет представлена мистическая драма в стихах «Шуйттан Чури» (Раб дьявола), поставленная по произведению советского чувашского поэта и драматурга Якова Ухсая.

Проводимое мероприятие — это прекрасная возможность для того, чтобы приобщить московского зрителя к богатой культуре чувашского народа.

Приглашаем представителей федеральных и республиканских средств массовой информации принять участие в освещении мероприятий, приуроченных к 175-летию со дня рождения выдающегося просветителя и гуманиста И.Я. Яковлева.

Контакты для СМИ: 89053420314 Ромадова Ирина Владимировна, помощник министра культуры Чувашии.