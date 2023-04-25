Узбекистан выразил готовность подписать меморандум с Чувашией о сотрудничестве в сфере туризма

Об этом стало известно в ходе встречи Главы Чувашии Олега Николаева с заместителем министра здравоохранения Узбекистана Отабеком Фазилкаримовым, состоявшейся в рамках Международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Сотрудничество между регионами в сфере медицинского туризма поможет сформировать единую информационную среду и сервисный стандарт при работе с пациентами, а также привлечь новые инвестиции в эту сферу.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, Чувашская Республика обладает уникальными компетенциями в области высокотехнологичной медицины, в частности в офтальмологии, стоматологии и травматологии. Это делает регион одним из лидеров медицинского туризма среди других субъектов Российской Федерации. По его словам, в 2022 году в Чувашию приехали лечиться около 7 тысяч иностранных граждан.

«В такой коллаборации наши специалисты МНТК и Центра травматологии готовы организовать взаимодействие более широкого спектра. Это и повышение квалификации, и первичные приемы, и совместные операции, как дистанционно, так и с выездом. А те вмешательства, которые требуют обязательного присутствия на площадках чебоксарских клиник – готовы организовать соответствующий сервис для того, что бы пациент смог получить качественную медицинскую помощь», – сообщил Олег Николаев.

Он также рассказал, что республика активно работает над тем, чтобы вокруг этих медицинских услуг формировался соответствующий туристический сервис. «Чтобы люди, покупая путевку для получения высокотехнологичной помощи, больше ни о чем не задумывались. Приехали, получили соответствующую медпомощь, дальше перешли на реабилитацию, уехали. Этот сервис у нас создан. Первые шаги в этом направлении показывают хороший отклик», – отметил Глава Чувашии.

Узбекистан является лидером в области медицинского туризма в Центральной Азии, благодаря своим уникальным природным ресурсам и богатому опыту в лечении различных заболеваний. Чувашия же обладает значительным потенциалом в этой области благодаря развитой медицинской инфраструктуре и наличию квалифицированных специалистов.

«Мы готовы обсудить любую вариацию развития событий. Готовы использовать возможности, в том числе в рамках национальных проектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Здравоохранение». Уверен, совместные усилия, и опыт наших регионов может привести к развитию медицинского туризма в обоих направлениях, а главное — будут полезны гражданам», – сказал Олег Николаев.

В свою очередь и заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан Отабек Фазилкаримов пригласил Олега Николаева принять участие в российско-узбекском форуме по здравоохранению, который состоится в Самарканде в июне текущего года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.