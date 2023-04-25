Татьяна Немцева: «МедиаВзлёт» может стать импульсом для развития медиаиндустрии Чувашии

Руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева вошла в состав экспертной комиссии первого Межрегионального фестиваля детских и юношеских медиапроектов «МедиаВзлет», который недавно завершился в республике. Она изучила сотни работ юных журналистов и поделилась экспертным мнением.

Оценивать молодежные работы Татьяну Немцеву пригласили неслучайно. ЦУР сегодня — одна из значимых площадок развития компетенций в сфере цифровых коммуникаций, а в списке номинаций немало диджитал-форматов: «Лучший лонгрид», Лучший медиапроект в соцсетях", «Лучший видеопроект», «Лучший аудиопроект». В конкурсе оценивались качество, оригинальность, актуальность работ и многое другое.

«Было интересно увидеть «юнкоровскую» кухню изнутри, заочно познакомиться с талантливыми начинающими журналистами из самых разных уголков республики и страны, — делится впечатлениями Татьяна Немцева. — У нас действительно много творческих и умных ребят. Для кого-то участие в фестивале — просто интересное приключение, а для кого-то, возможно, «Медиавзлёт» станет своеобразным плацдармом в будущую профессию. Ведь здесь ребята могут освоить новые компетенции, пройти мастер-классы от профессионалов. Так что фестиваль вполне может стать импульсом для развития медиаиндустрии Чувашии».

К слову, специалисты ЦУР Чувашии выступили на фестивале не только в качестве экспертов, но и спикеров. Один из мастер-классов «Как мы говорим, так и живем» провела специалист по информационным ресурсам Центра управления регионом Анжелика Иванова. В нем она акцентировала внимание на взаимосвязи речи устной и письменной, рассказала о новых информационных технологиях, обсудила с ребятами, как важно современным СМИ присутствовать в соцсетях.

«Уровень у всех ребят очень разный. Одно можно сказать точно — они находятся на волне проходящих в медиа перемен, с энтузиазмом осваивают новые креативные форматы, — отмечает Татьяна. — При этом, одна из важных задач фестиваля — не только найти «самородков» и развивать их таланты, но и научить их «экологичной» коммуникации со своей аудиторией. Сегодня массив информации, обрушивающийся на пользователей, становится огромным. И очень важно, чтобы в Сети становилось больше полезного, интересного и значимого, а не примитивного, токсичного, а, порой, откровенно деструктивного контента», — отметила Татьяна Немцева.