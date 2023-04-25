Памяти шумерлинца Сергея Зайцева посвятили соревнования по спортивной аэробике

В минувшее воскресенье спортивная школа «Олимп» города Шумерля стала местом проведения первенства и открытого турнира по спортивной аэробике, посвященных памяти погибшего при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины Сергея Зайцева, награжденого Орденом Мужества.

Зайцев Сергей еще ребенком занимался спортивной аэробикой под руководством тренера Дмитрия Комарова, защищал честь родного города на соревнованиях различного уровня. Сергея все помнят добрым, талантливым, отзывчивым человеком!

В соревнованиях приняли участие более 200 юных аэробистов из городов Чебоксары, Новочебоксарск, спортсмены из Нижегородской области, Шумерлинского муниципального округа, а также сборная команда города Шумерля. Было разыграно более 20 комплектов медалей.

Поприветствовать участников соревнований в этот день пришли глава администрации города Эдуард Васильев; начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Андрей Железин; Президент федерации спортивной аэробики Чувашской Республики, член Президиума Всероссийской федерации спортивной аэробики, Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, Заслуженный тренер Чувашской Республики Оксана Дьячук; директор детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Валерий Брехов; руководитель экспертной группы Минобразования Чувашии, отличник физической культуры Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики Ольга Букина; а также особенный гость для всех присутствующих — мама Сергея Зайцева Елена Зайцева.

Соревнования носили личный характер и проходили по правилам ФИЖ (2022—2024 гг.) в семи номинациях:

— индивидуальные выступления (девушки);

— индивидуальные выступления (юноши);

— смешанная пара;

— трио (в любом составе);

— группа-5;

— гимнастическая платформа;

— танцевальная гимнастика.

Победители и призеры соревнований определились в жесткой, конкурентной борьбе. «Олимповцы» достойно защитили честь города Шумерля, пополнив свои копилки наград.

Выступления спортсменов завершились, стихли эмоции, успокоились нервы, лучшим вручены медали, дипломы… Однако, самый важный итог соревнований для всех – это память о Сергее Зайцеве, нашем земляке, оставшемся в сердцах молодым, красивым, добрым, Героем нашего времени!

Сайт администрации г. Шумерли.