Осуждённому, отбывающему наказание в исправительной колонии №1 УФСИН Чувашии, вручили ключи от квартиры

Осужденному из категории детей-сирот, который отбывает наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Чувашской Республике, вручили ключи от благоустроенной квартиры в городе Шумерля. Для этого в учреждение приехал представитель отдела опеки и попечительства администрации города Шумерля Марина Егорова и юрист Дарья Сотниченко.

За три месяца до освобождения из колонии молодой человек подписал договор найма жилого помещения и акт приема-передачи. В торжественной обстановке в присутствии администрации колонии документы были вручены осужденному вместе с ключами.

Счастливый обладатель жилья еще не был в своей квартире, но, несомненно, данное событие станет мощным стимулом для пересмотра своего отношения к жизни и поможет строить планы на будущее без пресечения черты закона.