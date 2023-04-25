Олег Николаев возглавил делегацию Чувашкой Республики на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»» в Ташкенте

Делегация Чувашской Республики во главе с Олегом Николаевым прибыла в Ташкент, где открылась международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия».

На выставке Чувашская Республика представит промышленный и инвестиционный потенциал региона. По словам Главы Чувашии, инновационная продукция республики может заинтересовать не только потенциальных партнеров, но и инвесторов.

В этом году на полях ИННОПРОМА республика представит опытный образец нового колесного трактора «Агромаш», произведенного в рамках СПИК 2.0. Напомним, Чувашия первая среди регионов страны вышла на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по созданию производства тракторной техники.

В составе делегации Чувашской Республики – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов, министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев, а также представители Агентства инвестиционного развития Чувашской Республики и руководители крупных промышленных предприятий региона.

В рамках деловой программы пребывания планируется подписание нескольких соглашений о сотрудничестве, в том числе соглашение о побратимстве между г. Новочебоксарск и г. Карши, запланированы рабочие встречи с руководством Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Министерства туризма и культурного наследия Республики Узбекистан, а также Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для обсуждения совместных проектов в области энергетики, промышленности, развития медицинского туризма. Также Глава Чувашии примет участие в пленарной сессии «Международный промышленный ХАБ в центральной Азии: новые амбиции и задачи» и выступит одним из спикеров на круглом столе «Промышленные зоны и технопарки: формат, который взлетает».

Справочно:

Чувашия постоянный участник выставки и давний партнёр Узбекистана.

В 2022 году внешнеторговый оборот между регионами увеличился на 0,4% составив 13,2 млн долл. США.

Экспорт сократился на 26,8% и составил 9,35 млн долл. США, а импорт увеличился почти в 10 раз и достиг 3,86 млн долл. США.

Доля экспорта в Республику Узбекистан в общем экспорте Чувашской Республики составляет порядка 4%.

Узбекистан по экспорту Чувашской Республики занимает 5 место среди 84 стран-партнеров, по импорту – 10 место.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.