С 24 апреля в Шумерле завершается отопительный сезон

Главой администрации подписано соответствующее распоряжение. Это решение принято «в связи с установившейся устойчивой теплой погодой». Напомним, что согласно нормативам, теплоснабжение завершается после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура превышает +8 градусов тепла.

В связи с масштабным работами по модернизации системы теплоснабжения и горячего снабжения, с 10 мая будет прекращена подача горячего водоснабжения от ГУП «Чувашгаз». ГВС от котельных МУП «ШПТиВ» — № 2, 7, 8 - будет осуществляться, за исключением профилактического периода.

С этого же времени начинается подготовка к новому отопительному сезону.

Сайт администрации г. Шумерли.