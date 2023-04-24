Мишустин: Победители конкурса «Учитель года» будут получать по одному миллиону рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил размеры денежных премий победителям профессиональных педагогических конкурсов.

С этого года победители «Учителя года России» будут получать по одному миллиону рублей единовременного поощрения, призеры — по 500 тысяч.

По 200 тысяч станут выплачивать победителям профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям». «Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов и привлечь в профессию больше одаренной молодежи», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Источник: rg.ru.