Конкурс на лучший оригинальный сценарий для мультфильма

При поддержке Минэкономразвития Чувашской Республики



АНО «Чувашмультфильм» объявляет конкурс среди школьников и студентов Чувашии на лучший сценарий по мотивам чувашской легенды «О начале хлебопашества» (С.И. Шуртакова, Чувашские легенды). Именно эта малоизвестная легенда выделяется ярким оригинальным сюжетом и визуальной насыщенной драмой.



Условия конкурса:



Необходимо написать сценарий, дополняющий, оживляющий легенду, оригинально и органично вплетенный в существующий сюжет. Необходимо создание сцен повествования с креативными решениями, возможно с добавлением персонажей, взятых из других легенд чувашского фольклора.



Объем сценария может быть любым, главное, чтобы он не перекрывал и не искажал основной стержень повествования.



Сценарий должен быть прислан в читабельном текстовом формате (Word, Open Office), либо в формате pdf, либо в визуальных раскадровках с подписями, расшифровывающими сюжет (также в формате pdf).



Возрастных ограничений нет.



Работы принимаются до 20 мая. 25 мая будет объявлен победитель.



Победитель лучшего сценария получит ПРИЗ в размере 10 000 рублей + благодарность студии «Чувашмультфильм» + попадание в титры мультфильма.



Сценарии присылайте на электронную почту мультстудии: a@chuvmult.ru







Легенда



Давным-давно, когда ещё леса покрывали все берега Свияги и Суры и весь тот край, где они текут, подобно тучам, закрывающим небо во время грозы; когда ещё люди кормились, убивая по лесам диких зверей и добывая из дуплистых деревьев мёд диких пчёл; когда священной Керемети ещё не трогала рука безбожника; когда ещё сам могучий и великий Тора помогал людям добывать пищу: тогда жили на земле два брата.

Старший назывался Якишем, а младший — Велюком.

Якиш был злой, так как злой дух свил в его груди гнездо для себя.

Велюк был добрый, как дитя.

Якиш убивал зверей и кормился мясом.

Велюк собирал мёд и кормился им.

Однажды Якиш пошёл на охоту, но не убил ни одного зверя, так как Тора не захотел в это время помочь злому человеку. Голодный и поэтому ещё более злой, чем прежде, Якиш пришёл к брату. Тот в это время ел мёд, собранный им из известных ему дупл, где жили пчёлы.

Старший брат попросил мёду, и младший охотно поделился с ним своим обедом.

Вдруг Якишу захотелось узнать, где находятся те пчёлы, которые собрали такую сладкую пищу.

Он показал вид, что его интересует жизнь брата, которая на деле его вовсе не интересовала.

— Скажи, где гнёзда пчёл? — спросил Якиш.

Простодушный Велюк повёл брата в лес и указал все те дупла, которые знал.

Через насколько дней Якиш вздумал украсть мёду из одного дупла и уже отложил кусок сота и стал есть. Но он не отнёс первый кусок сота, взятого из дупла, в священную Кереметь, чтобы положить его там на священный образок главного дерева. Тора рассердился, и приказал пчёлам умертвить Якиша. Пчёлы собрались из всех дупл, и каждая из них ужалила вора и безбожника.

Якиш умер, а пчёлы также умерли, потому что оставили в нём свои жала.

Когда Велюк увидал мёртвого брата и мёртвых пчёл, то стал плакать — ему было жаль брата и своих кормилиц.

В слезах он уснул и вдруг слышит во сне голос Торы. Тора велит ему взять телёнка и облить водой; что будет с водой, то надо сделать и с мёртвыми пчелами.

Проснувшись, Велюк поймал телёнка и облил его водой. Телёнок отряхнулся, и вода светлыми каплями попадала на землю и скрылась в ней.

Тогда Велюк, следуя повелению Торы, разбросал мёртвых пчёл и закопал их в землю.

Это была первая пашня и первый посев.

Скоро из земли появилась травка, на которой выросли колосья. Одни из них были покрыты точь-в-точь такими жалами, какими пчёлы убили Якиша; на других же зёрна висели так, как висят на дереве рои пчёл. К тому времени, когда прежде Велюк собирал мёд, колосья поспели. Велюк выбил из них зёрна, часть положил на священный обрубок Керемети, а остальное растёр между двумя камнями, смешал с водой и ел вместо мёда.

Так появился хлеб (сюгур).

А Якиш был унесён злым духом в преисподнюю. Там злой дух сделал из его злого сердца червей, убивающих теперь молодых пчёл, а из тела сделал мышей, поедающих воровски тот хлеб, который добывается человеком.

