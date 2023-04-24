25 апреля исполняется 175 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева. А 24 апреля по благословению Высокопреосвященнейшего Савватия, митрополита Чебоксарского и Чувашского в 11:00 Чебоксарская епархия проводит торжественное мероприятие, посвящённое этой знаменательной дате. Оно состоится в актовом зале главного корпуса ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

Будет представлено напрестольное «Богослужебное Евангелие» на чувашском языке, это отредактированное издание с богослужебными указаниями. Перевод Евангелия осуществлен Иваном Яковлевичем Яковлевым, над подготовкой издания трудилась епархиальная комиссия под руководством протоиерея Сергия Чернова, благочинного 5-го округа, настоятеля Свято-Троицкого собора г. Ядрин. На презентацию приглашены священники, преподаватели и студенты ЧГПУ.

Справочно: Народный просветитель Иван Яковлевич Яковлев родился в среду Светлой Седмицы. Мать его умерла через два дня. Иван рос в приемной семье. Еще в детстве он сам пришел к православной вере. Целью его жизни становится христианское просвещение своего народа. В 19 лет он поступил в 5 класс Симбирской гимназии, в 22 окончил ее с золотой медалью, поступил без экзаменов в Казанский университет.

В университете Яковлев знакомится с профессором Николаем Ильминским и с его помощью создает новый чувашский алфавит. Сразу же появляется букварь. Его первое издание из 57 страниц содержало 31 страницу религиозных текстов.

Еще студентом Иван Яковлев вошел в Переводческую комиссию Братства святителя Гурия в Казани. В студенческие годы он переводит на чувашский язык Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. По окончании вуза - Евангелие от Иоанна. Эти переводы и сегодня читают в храмах.

В 1900–1904 гг. вышли в свет переводы Деяний св. апостолов, в 1903 и 1906 гг. – Посланий св. апостолов и Откровения св. Иоанна Богослова.

Новый Завет на чувашском языке тиражом 20 тысяч экземпляров Иван Яковлев выпустил в 1911 году, вложил в издание собственные средства. В предисловии к книге он писал : «Я обращаюсь к вам, возлюбленные мои сородичи, с сим смиренным молением, внушенным мне глубокою верою и многотрудным опытом всей моей жизни: дорожите тем благом, какое открылось для вас, как и для всего человечества, в слове Божием… Небесная истина Христова учения была почти сокрыта для вас, как свеча под сосудом, когда она предлагалась вам на чужом для вас, на незнакомом вам языке… Но теперь Евангелие Господа нашего Иисуса Христа возвращается вам на вашем собственном, родном вам языке».

Одновременно с переводом Нового Завета, шла работа над переводом и

изданием книг Ветхого Завета. Были опубликованы Книги Иисуса сына Сирахова, Иова,Иисуса Навина, Товита, Руфи и 1 Маккавейская. Псалтирь на чувашском языке.

Он был неустанным миссионером. Стремился к тому, чтобы православная вера, которая была его мировоззрением, стала понятна и близка его народу. Только так можно просветить чувашей светом Истины. Работая инспектором чувашских школ Казанского учебного округа, Яковлев открыл 400 школ. А еще – 14 новых православных приходов среди чувашского населения. Многих своих выпускников он направлял в духовные семинарии и академии. Эти чуваши становились священниками и даже епископами. Под руководством Ивана Яковлева совершался перевод богослужебных книг. Тексты Всенощного бдения, Божественной литургии, совершения таинств и треб, последования служб стали доступными и помогали священникам приводить чувашей к вере.

Чувашский народ стал вторым народом после русского, получившим Священное писание на родном языке. Это главное, к чему стремился народный просветитель Иван Яковлев, до конца отдавший жизнь служению Богу и людям.

Информационный отдел Чебоксарско-Чувашской епархии.