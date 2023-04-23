Познавательные цифры

25 апреля — день чувашского языка

В преддверии Дня чувашского языка делимся информацией Минпросвещения России о том, на каком языке дети получают образование и какие национальные языки преподаются в общеобразовательных организациях на начало 2022/2023 учебного года.



В целом по стране приобретают знания на чувашском языке 7537 школьников, из которых 88 % — в Чувашской Республике. Осваивают язык как самостоятельный предмет свыше 66 тыс. человек. Стоит отметить, что по числу детей, обучающихся на языке народов России, чувашский язык занимает 6 место, а по числу изучающих как предмет – 10 место.



В Чувашии образование на русском языке получают 95 % учащихся, на чувашском – 4 %. В качестве самостоятельного предмета чувашский язык изучают 60 тыс. детей, или 40 % школьников. В республике русскому языку и литературе обучает 1071 учитель, языку народов России и литературе – 500 педагогов.



Сохранению чувашского языка способствуют и другие регионы страны. В Татарстане для 701 учащегося преподавание ведется на чувашском языке, в Башкортостане – для 193 учеников. Как предмет чувашский язык осваивают 3282 школьника в Татарстане, 2547 – в Башкортостане, 519 – в Ульяновской и 14 человек – в Самарской областях.



Чувашстат.