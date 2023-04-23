«МультEnglish» расширяет границы

Проект «Второй этап образовательной программы для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish», получивший поддержку Фонда президентских грантов, уже охватил своей работой учеников трёх школ города Шумерли.

Для качественной реализации проекта привлекаются опытные учителя английского языка. Руководители проекта рады отметить, что во втором полугодии к проведению занятий с участниками подключилась учитель английского языка школы № 3, лауреат республиканского конкурса «Учитель года-2021» Кристина Селезнева. Она уже проводит с участниками проекта подготовку по основам разговорного английского языка и составляет сценарии новых мультфильмов.



«Мне как практикующему педагогу, безусловно, очень интересно стать участником проекта. Те инновационные подходы в обучении и иногда даже смелые идеи, которые я не успеваю передать детям на уроках, могу воплотить на дополнительных занятиях, которые стали возможны благодаря моему участию в проекте», — делится впечатлениями Кристина Селезнева.



Педагоги проекта не только проводят занятия с детьми, но и делятся своим опытом с коллегами и родителями в рамках открытых занятий. Практический опыт организации внеурочной деятельности по английскому языку «МультEnglish», представленный руководителем проекта Юлией Жданович на городской ярмарке педагогических идей, был удостоен диплома призёра.



Проект набирает всё большую популярность и поэтому руководством благотворительного фонда «Творчество детям» было принято решение об открытии лагеря «МультEnglish» в июне 2023 года. Занятия будут проходить в офисе благотворительного фонда по адресу: улица Интернациональная, дом 16. Все желающие могут записаться в группе проекта социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/multenglish).



Ю. Жданович.