Мудрость и душа народа

В Шумерле проходят Яковлевские чтения

В рамках мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева, в эти дни в центральной библиотеке им. Г.Н. Айги проходят Яковлевские чтения «Я голову пред ним склоняю снова — его Величество родное наше слово…»



В рамках чтений в читальном зале библиотеки функционирует юбилейная выставка «И.Я. Яковлев и дело его жизни». В ходе мероприятий читатели знакомятся с жизнью и творчеством великого педагога, узнают о неоценимой роли просветителя в создании чувашской письменности и развитии чувашского языка.



Итоги знаменательного события будут подведены 25 апреля в 13.00.

Приглашаем шумерлинцев присоединиться к культурно-просветительской акции. Ждем вас по адресу: г. Шумерля, ул. Ленина, д. 8. Телефон для справок 2-33-02.



ГЦБС.