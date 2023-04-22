Спасибо всем неравнодушным

Сегодняшняя ситуация в нашей стране не оставила практически никого в стороне. В больших и малых городах, селах, деревнях неравнодушные россияне создают группы в поддержку специальной военной операции. Активные жители деревни Шумерли продолжают сбор для мобилизованных и участников СВО вещей первой необходимости — средств гигиены,

медикаментов, нижнего белья, носков, полотенец, постельного белья, спальных мешков…

Олег и Фаина Тырлаковы предоставили инвалидное кресло. Галина Даниловна Шараськина, которой сейчас 82 года, чтобы отправить на фронт тепло своих рук, сама спряла пряжу и связала для бойцов 10 пар шерстяных теплых носков. А рукодельницы кружка «КлубОк» при Шумерлинской сельской библиотеке связали чехлы для раненых и 70 пар шерстяных носков, из них 34 пары носков — с добрыми письмами от школьников Шумерлинской школы.



В марте 2023 года группа мужчин нашей деревни решила отправить на фронт машину УАЗ «буханку» под названием «Василёк». Николай Артюков, Сергей Мартынов, Игорь Макеев, Роман Чуйков и водитель Денис Мохнев отправились непосредственно в зону проведения специальной военной операции, чтобы доставить машину и очередную собранную партию гуманитарной помощи.



Жители деревни Шумерли собрали 337 тыс. 200 рублей. На 271 тыс. 380 рублей приобретены средства первой необходимости, средства защиты, а также продукты, сладости. На оставшиеся 65 тысяч рублей будут приобретены необходимые для мобилизованных вещи.

Мы крайне признательны всем неравнодушным, кто уже помог и продолжает помогать нам собирать помощь для фронта! Спасибо!



Мы гордимся своими земляками, верим в них, желаем им стойкости, бодрости духа, непоколебимой веры в победу и с нетерпением ждем возвращения на родину.



Л. Кадеева, зав. Шумерлинской сельской библиотекой, председатель женсовета д. Шумерли.