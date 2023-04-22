Подведены итоги «МедиаВзлета»

Сегодня в Чебоксарах, в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер», были названы лауреаты межрегионального фестиваля детских и юношеских медиапроектов «МедиаВзлет», организованного Минцифры Чувашии. Участников фестиваля приветствовал Глава республики Олег Николаев.



В « МедиаВзлете» приняли участие юные корреспонденты не только из Чувашии, но и из Крыма, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской, Ульяновской областей и других регионов России. Из 500 присланнных заявок экспертной комиссией определены победители в 7 номинациях: «Лучшая печатная публикация», «Лучшее печатное издание», «Лучший лонгрид», «Лучший видеопроект», «Лучший аудиопроект», «Лучший медиапроект в социальных сетях», «Лучший школьный медиацентр».



Отрадно, что в числе лидеров фестиваля и шумерлинцы. Медиакласс «Прожектор» школы № 2 г. под руководством Юлии Жданович удостоен II места в номинации « Лучший школьный медиацентр».



Кроме дипломов и ценных подарков будущие акулы пера посетили мастер-классы от известных медиаэкспертов.