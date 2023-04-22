Песни наших земляков

Яркое музыкальное событие состоялось в Национальной библиотеке Чувашии — презентация сборника «Атте килĕ эс — шур хурăн» («Отчий дом ты — белая береза»). Это результат большого труда творческой команды — авторов Юрия Кудакова и Ольги Архиповой, составителей — журналистов Веры Архиповой и Максимилиана Севастьянова, музыкального редактора Юрия Кудакова, литературного редактора Альбины Юрату, дизайнера Янины Михайловой.

Книга издана под эгидой Ассоциации композиторов Чувашской Республики. Выход в свет нотного сборника совпал с 80-летием со дня рождения композитора, кандидата педагогических наук, доцента, заслуженного работника культуры РФ Юрия Кудакова. Юбилейная дата возродила интерес к музыкальным творениям известного чувашского музыканта. Мероприятие прошло в рамках проекта «Юрий Кудаков: я песню посвятил народу своему» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в офлайн- и онлайн-форматах.



Праздник национальной книги собрал известных деятелей культуры и искусства, представителей общественности, читателей библиотеки и СМИ.



Авторы книги, Ольга Архипова и Юрий Кудаков, увлекательно рассказали об истории создания сборника и основных посылах, заложенных в издание. В книге представлено двадцать три вокальных сочинения и состоит она из двух основных разделов: «Юррăмсем — çунатăмсем…» («Льются песни крылатые») и «Шкул юррисем» («Школьные песни»). Музыкальные произведения отличаются глубиной художественного содержания и предназначены для сольного, ансамблевого и хорового исполнения.



Примечательно, что книга презентована в Год педагога и наставника в России, ведь авторы издания — земляки, оба ветераны педагогического труда.



Соавтор книги, Ольга Александровна, — 93-летняя поэтесса, педагог, труженица тыла, краевед, лауреат Чувашской республиканской литературной премии им. А.Ф. Талвира, Всечувашской национальной премии им. И.Я. Яковлева, награждена орденом «Светоч просвещения» Союза детских писателей России, медалью «Ветеран труда», медалью материнства 2-й степени и др. Ее творческий багаж насчитывает несколько изданий: историко-краеведческую книгу «Кун-çул таппи» («Пульс жизни»), поэтический сборник «Çунатлан чĕрем» («Вдохновение»), сборник песен «Чун-чӗре юррисем» («Мелодии души и сердца») и мультимедийное издание «Вӗҫет хур-кайӑк» («Гуси-лебеди летят»).



Название книги «Отчий дом ты — белая береза» во многом примечательно. Оно навеяно страницами жизненной и творческой биографии авторов книги, незабываемыми воспоминаниями о детстве, родителях, родном крае.



В творчестве Ольги Архиповой и Юрия Кудакова, чье детство совпало с годами Великой Отечественной войны, особое место занимает военная лирика. Одними из самых узнаваемых патриотических произведений являются песни «Çĕнтерӳ» («Победа») и «Ман çĕршыв хăрушлăхра» («Отечество в опасности»), посвященная трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Отдельного внимания заслуживают произведения, посвященные знаменитым личностям Чувашии.



В сборник вошли лучшие вокальные произведения, успевшие стать хитами, а также новые песни. Музыкальные сочинения включают в свой репертуар как профессиональные, так и самодеятельные коллективы и исполнители. Так, в начале 2023 года вокальный ансамбль «Мерчен» Юманайского СДК стал лауреатом 1-ой степени на международном многожанровом конкурсе «Зимние таланты» с песней «Сипетлӗ хурӑн».



Презентация завершилась торжественной передачей части тиража новой книги в фонды Национальной библиотеки.



М. Севастьянов, член Союза журналистов Чувашской Республики.