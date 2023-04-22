Не сжигайте сухую траву!

Весенне-летний пожароопасный сезон характеризуется массовым выходом (выездом) граждан на отдых в лесные массивы и лесопарки, на сельскохозяйственные работы на садовых участках и в дачных некоммерческих товариществах. Все это сопровождается разведением костров, сжиганием твердых коммунальных отходов, мусора на открытой территории, бесконтрольным палом сухой травы, что может привести к возникновению пожаров.



Сжигание травы приводит к снижению плодородия почвы, повреждению лесов, защитных лесных насаждений и отдельных деревьев, возникновению большого количества торфяных пожаров, к гибели людей, причинению вреда здоровью и жилью, к влиянию на климат и глобальные природные процессы.



При сжигании травы погибает много полезных микроорганизмов, кроме того, по сухой траве огонь очень легко сможет добежать до строений на вашем участке. С горящей травы начинаются лесные пожары.



Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан.

Уважаемые жители Чувашской Республики! Сжигание сухой растительности недопустимо! Горение стерни и сухой травы – процесс неуправляемый. Задумайтесь о том, что этот нелепый поступок может причинить вред не только вашему имуществу, но вашему здоровью.



Будьте бдительны и внимательны, при обнаружении признаков возгорания или задымления немедленно звоните по телефонам 01, 101, 112.



ГКЧС по Чувашии.