Каждому человеку нужен наставник, воспитатель – тот, кто раскроет таланты и направит их в нужное русло, тот, кто не только научит и поможет, а станет настоящим другом и советчиком, тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями поможет познать свой внутренний мир и сделать его богаче. У каждого из нас есть свой наставник. У меня это тренер Дмитрий Евгеньевич Комаров.

Тренер, педагог и просто человек с большой буквы, знающий свое дело, скромный от природы, не терпящий никакого внимания к своей персоне. Он не любит говорить о себе, зато часами может рассказывать о своих воспитанниках — о тех, кого тренировал раньше и с кем занимается сейчас. Дмитрий Евгеньевич награжден Почётной грамотой Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, благодарностями и почётной грамотой от Федерации спортивной аэробики Чувашской Республики, Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации. Д.Е. Комаров имеет высшую категорию как тренер-преподаватель и является спортивным судьей первой категории по спортивной аэробике.



Дмитрий Евгеньевич всегда очень терпеливо и трепетно относится к своим спортсменам, словно к собственным детям. У тренера есть удивительная черта: он каждому ребенку показывает, что ему рады, что каждый — важный в команде. И ты сразу ощущаешь себя огромной частью этой команды, ощущаешь свою значимость и необходимость. Он всегда поможет, если что-то не получается, объяснит, как лучше и правильнее. А самое главное — он всем сердцем верит в нас и наши успехи! Для каждого из нас Дмитрий Евгеньевич находит нужные слова ободрения, чтобы мотивировать усиленно заниматься. Я рада, что именно Д.Е. Комаров стал моим тренером.



Впервые на тренировку к Дмитрию Евгеньевичу привела меня моя мама, когда мне было всего 4 года. Я с первых дней очень полюбила этот вид спорта, на тренировки всегда ходила с большим удовольствием. Уже в 5 лет я начала выезжать на соревнования и получила 3-й юношеский разряд по спортивной акробатике. Дмитрий Евгеньевич всегда верил в меня. Во все волнительные моменты на соревнованиях он был рядом и поддерживал, стал для меня больше, чем просто тренером в спорте. Я помню, как перед соревнованиями Дмитрий Евгеньевич оставался со мной на тренировках допоздна, как долго мы вместе работали над программой и сколько сил он отдавал, работая со мной. Благодаря нашему упорному совместному труду меня заметил главный тренер Чувашской Республики Оксана Сергеевна Дьячук, и я попала в сборную Чувашской Республики по спортивной аэробике. Сейчас я кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике, участвую в городских, республиканских и всероссийских соревнованиях, три года подряд становилась обладателем кубка «Лучший спортсмен года».



Всеми своими успехами я обязана тренеру Д.Е. Комарову. Он многому научил меня: дисциплине, ответственности, привычке планировать, уверенности в себе, настойчивости, упорству в достижении цели. Можно сказать, что именно он подготовил меня ко взрослой жизни.

Хочу сказать Дмитрию Евгеньевичу большое спасибо и пожелать ему здоровья и дальнейших успехов в подготовке юных спортсменов, чтобы они чаще радовали его своими победами.

Шесть вопросов тренеру

Дмитрий Евгеньевич, расскажите, как давно Вы в спорте и всегда ли хотели быть тренером?

Уже во втором классе я начал заниматься восточными единоборствами, мне всегда нравился спорт, нравилась физическая нагрузка. Мой тренер заметил мою гибкость и отправил меня в Чебоксары заниматься групповой акробатикой. Так я попал в местную сборную. После армии продолжал заниматься акробатикой и однажды случайно попал на выступление команды по спортивной аэробике Оксаны Сергеевны Дьячук. Меня поразил этот вид спорта. Красота, гибкость, пластика спортсменов просто завораживали. Оксана Сергеевна пригласила меня на свои тренировки, и с 1999 года я начал осваивать спортивную аэробику. Так спортивная аэробика начала развиваться в нашем городе.

У Вас так много воспитанников. Как удаётся со всеми справляться?

Я очень люблю детей и нахожусь с ними на одной волне, наверное, только поэтому мне удается с ними справляться. Работа с детьми – это та сфера, где в основном работают люди по своему призванию. Дети чувствуют отношение к ним, и, скорее, я с ними не справляюсь, а просто с любовью выполняю свою работу, стараюсь находить подход к каждому спортсмену.

Что в спорте, на Ваш взгляд, важнее: природный талант или трудолюбие?

Безусловно, трудолюбие! Ведь если человек от природы талантлив, но при этом не прилагает никаких усилий для своего успеха, ничего у него не выйдет. А вот трудолюбивый спортсмен всегда добьется желаемого своим упорством. Но и природу никуда не денешь. Поэтому природный талант в сочетании с трудолюбием — это залог успеха и победы.

Родители воспитанников помогают Вам?

Мне очень повезло с родителями моих спортсменов, потому что они не просто взаимодействуют со мной, они всегда на связи, так же, как и их дети, «на спорте». Они помогают в организации выездов детей на тренировки и соревнования за пределы города и республики, а некоторые из них и сами являются участниками этих соревнований и достигают неплохих результатов. У нас образовалась не просто команда, а большая спортивная семья.

Каким, по Вашему мнению, должен быть современный тренер?

Современный тренер – это тот, кто отдается процессу на все 100 процентов, кто постоянно учится и повышает свою квалификацию. Тот, кто делится своим опытом не только со спортсменами, но и с коллегами. Тот, кто имеет доверительные отношения с командой, кто может быть примером для своих воспитанников.

У Вас есть профессиональная заветная мечта?

Моя заветная профессиональная мечта — чтобы каждый из моих спортсменов вырос достойным гражданином и добился больших успехов. Каждая победа моих воспитанников – это и моя победа тоже.

В. Батракова, ученица 10 кл. школы № 1, к.м.с. по спортивной аэробике.