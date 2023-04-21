22 апреля -всероссийский субботник

В этот день приглашаем шумерлинцев принять участие в благоустройстве парка культуры и отдыха, где в этом году пройдут работы по реализации проекта-победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Не забывайте, что в нашем городе на одно благоустроенное общественное пространство в следующем году станет больше — необходимо только определить эту территорию. В этом поможет рейтинговое голосование. Принять участие в нём достаточно просто. Нужно зайти на сайт 21.gorodsreda.ru, выбрать Шумерлю, ознакомиться с проектами и проголосовать за понравившийся через авторизацию на портале госуслуг. Проголосовать можно и через виджеты общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», размещенные на сайте администрации города, а также через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах. Голосование продлится до 31 мая.



Присоединяйтесь к субботнику и помогайте Шумерле меняться к лучшему!

Встречаемся 22 апреля в 10.00 час. в городском парке.