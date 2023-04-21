Цивильскую свалку в Чувашии планируют закрыть в этом году

Такой срок озвучила первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашии Елена Хомченко во время прямого эфира в социальных сетях, организованного совместно с Центром управления регионом. Всего в республике действует двенадцать объектов размещения отходов, кроме переполненной и периодически «горящей» Цивильской свалки решается вопрос с аналогичной площадкой в Козловском округе, которая давно вышла за первоначальные границы.

Закрыты, напомнила замминистра, свалки в Красноармейском, Комсомольском и Мариинско-Посадском муниципальных округах. Сейчас идет подготовительная работа к их рекультивации, которую планируется провести в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

«Работу в этом направлении продолжим, – подчеркнула Елена Хомченко. – И как поставил задачу Глава республики, не должно остаться свалок, которые действуют еще с 60-ых годов, переполнены и доставляют действительно много неудобств и беспокойства нашим жителям. Должны будут остаться только современные полигоны, отвечающие всем требованиям».

Вместе с первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Чувашии участником прямого эфира стал генеральный директор ООО «Ситиматик Чувашия» Глеб Харламов. Отвечая на вопрос интернет-пользователей о периодичности вывоза мусора, он отметил: по регламенту при температуре выше пяти градусов Цельсия это должно происходить не реже одного раза в сутки. При более низких температурах и при отсутствии наполняемости контейнеров допустим вывоз раз в три дня.

Кроме того, спикеры трансляции рассказали о правах и обязанностях жителей республики (к примеру, не оставлять мусор вне контейнера, не складывать в него батарейки, лампы накаливания и другие опасные отходы). Обсудили также тарифы за вывоз мусора, несанкционированные свалки и работу экомаршруток.

Отметим, тема обращения с отходами довольно популярна у интернет-пользователей. С начала года сотрудники ЦУР Чувашии зафиксировали и обработали более 500 вопросов в соцсетях, еще около 90 жалоб поступило через портал «Госуслуги. Решаем вместе». При этом больше всего сообщений пишут жители Чебоксар, Чебоксарского, Ибресинского, Канашского округов и Канаша. Большинство вопросов касались низкой регулярности вывоза ТКО, переполненности контейнеров.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке: https://vk.com/video-142632677_456241263

чувашинформ.рф