С заслуженной победой!

15 апреля завершился региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023», в котором приняли участие обучающиеся СПО и школьники

(категория «Юниоры»). В течение нескольких дней около 500 конкурсантов демонстрировали свое мастерство в 71 компетенции. Состязания проходили на 19 площадках.

Победителем в компетенции «Кирпичная кладка» стал студент Шумерлинского политехнического техникума Николай Лескин.



Николай с первых дней учебы овладевал навыками работы по кирпичной кладке в соответствии с чемпионатным движением по профессиональному мастерству и был настроен на постоянное совершенствование, учёбу, движение вперёд.



Реализуя образовательную программу, наставники Николая — мастер производственного обучения М.А. Шелопаева, преподаватель специальных дисциплин В.А. Кудряшов и эксперт на площадке М.Г. Каменева — особое внимание уделяют использованию в учебном процессе принципов практико-ориентированной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. Этому способствует и внедрение модульной технологии обучения, дающей возможность оценивать успеваемость студента, отслеживать динамику и плодотворность его работы в течение всего периода обучения.

Николай и его наставники постепенно шли к овладению знаниями о видах строительных материалов, их свойствах, особенностях обработки. Ведь профессионал обязан владеть всеми методами кладки, навыками обращения с инструментами. Эта профессия требует не только отличной физической подготовки, но и хорошего знания математики и геометрии.



Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству – это важное событие и для студентов, и для педагогов. Это возможность демонстрации лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Коллектив техникума, наставники и, конечно, сам Николай очень рады достойному выступлению.

Л. Селиванова, М. Шелопаева.