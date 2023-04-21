Президент поручил активнее взаимодействовать с людьми на муниципальном уровне

Сотрудники местных администраций находятся ближе всего к жителям и представляют перед ними всю систему публичной власти. Об этом на заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления напомнил Владимир Путин, отмечая значимость прямого диалога между государством и гражданами. Чтобы повысить уровень коммуникации, глава государства предложил масштабировать практику Центров управления регионами на муниципальный уровень.

«Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи. На прошлом заседании Совета мы говорили о создании Центров управления регионами. Сегодня такие Центры активно работают во всех субъектах федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень», — подчеркнул Президент.

Центры управления регионами работают в 83 субъектах России. ЦУР были созданы по поручению Президента в 2020 году. В ноябре того же года был дан старт работе и Центра управления регионом Чувашской Республики – прошло почти два с половиной года, и за это время сотрудники нашего ЦУР зафиксировали и обработали более 130 тыс. сообщений от жителей республики в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Всего же по России с момента открытия ЦУР обработано более 13,7 млн предложений и жалоб.

В основные задачи Центров входит работа с обратной связью от интернет-пользователей, предиктивная аналитика, обучение сотрудников органов власти работе в социальных сетях. Также «Диалог» является координатором проекта по созданию госпабликов, официальных страниц госучреждений.

Президент России объяснил, что люди с нуждами и проблемами обращаются в первую очередь к сотрудникам муниципалитетов. Для обеспечения диалога между жителями и властью в России по методологии ЦУР создано 530 Муниципальных центров управления, которые обрабатывают сообщения из интернета на уровне городов и районов. Сегодня идет работа над созданием такого муниципального центра и в Чебоксарах.