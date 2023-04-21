«Ночь в архиве» для школьников

19 апреля в рамках республиканской акции «Ночь в архиве» архив Шумерлинского муниципального округа распахнул свои двери для посетителей. В этом году мероприятие

приурочено к 100-летию архивной службы Чувашской Республики. Одними из первых архив посетили ученики 4 В класса школы № 3.

Сразу же, переступив порог архива, ребята оказались практически в темноте. Главными их помощниками стали фонарики в смартфонах. В длинном темном коридоре посетителей архива поджидали «двери в прошлое», которые школьники открывали без страха и сомнений. Для гостей была организована встреча с почетным краеведом Чувашии, заслуженным деятелем чувашской этнокультуры Анатолием Пояндаевым.



Дети с интересом слушали лектора, который увлекательно рассказал о советских школьниках. Выступление сопровождалось демонстрацией узнаваемых атрибутов той эпохи. Это буквари, тетради для домашних работ за 1964 год ученика 8 класса Леснотуванской восьмилетней школы, чернильницы, ручки-перья, промокашка, кошель из бересты, предназначенный для ношения чернил, холщовая сумка школьника, грифельная доска, деревянный пенал, счеты, счетная машина «Арифмометр Однера» и другие предметы. Во время мероприятия самой активной ученице удалось примерить на себе школьную форму, пионерский галстук и «вступить» в ряды советских пионеров. Также для ребят был проведен урок чистописания, где они наглядно увидели, как аккуратно выводит буквы пером при помощи чернил и гуаши краевед.



Для четвероклассников из школы № 2 «Ночь в архиве» провела заведующая архивом Светлана Кузьмина. Ребята совершили экскурсию по архивной выставке «По страницам школьной жизни», познакомились с историческими документами, с любопытствам рассматривали раритетные фотографии и советские школьные атрибуты. Гости попробовали себя в роли юных архивистов, изучив основные тонкости архивной работы, поучаствовав в поиске необходимых сведений в документах.

Всего же в рамках акции «Ночь в архиве-2023» в гостях у архивистов побывали 54 человека.



С. Кузьмина, зав. муниципальным архивом Шумерлинского МО.