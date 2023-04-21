Налоговики провели уроки налоговой грамотности

В рамках просветительского налогового проекта ФНС России «юНГа» сотрудники обособленного подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г. Шумерле провели 14 апреля два урока налоговой грамотности для учащихся 5 классов школы № 6.

В ходе встреч работники налоговой службы рассказали ребятам о важности налогов в жизни государства и каждого гражданина.



Уроки адаптированы под юный возраст слушателей. Специально для ребят были подготовлены презентации, видеоматериалы, сценарии игр. Благодаря этому учащиеся смогли легко усвоить информацию по налоговой тематике, узнать о деятельности налоговой службы. Пятиклассники проявили большой интерес к теме, активно участвовали в обсуждении и отвечали на вопросы налоговиков. По окончании урока всем ребятам были вручены шоколадки с символикой налоговой службы.



Проведение подобных мероприятий способствует расширению кругозора школьников, формированию положительного имиджа налоговой службы, а также получению школьниками необходимых знаний, позволяющих воспитать финансово грамотных граждан.



С. Белова, зам. начальника отдела оказания госуслуг УФНС по Чувашии в г. Шумерле.