Мужество наших военнослужащих не имеет аналогов. Они сегодня находятся на передовой, успешно выполняют свой воинский долг и боевую задачу. А тем ребятам, которые сейчас находятся на лечении в госпиталях, нужна духовная поддержка.



19 апреля самодеятельные артисты Шумерлинского муниципального округа отправились с концертом «Мы знаем, что правда за нами» в окружной военный клинический госпиталь Минобороны России, расположенный в Ульяновске, для поддержания морального духа военных, раненых в ходе проведения специальной военной операции и находящихся на реабилитации.

Источник: сайт Шумерлинского МО.