Встреча с мобилизованным

18 апреля в Юманайской средней школе им. С.М. Архипова прошла встреча учащихся 8-10 классов с мобилизованным на СВО выпускником школы, который находится

в отпуске на малой родине.

Денис рассказал детям о выполнении боевых задач и быте на передовой. Мальчики и девочки очень внимательно слушали рассказы бойца о службе мужественных, отважных воинов, об ответственности за свою страну, семью, за своих товарищей, о решимости, дальновидности и способности быстро принимать решения.



Учащиеся подарили воину вышитый своими руками платок с чувашским узором. Пусть этот платок напоминает о родной деревне, придаст силы в трудные минуты!



Впереди Дениса ждёт возвращение к своим боевым товарищам и выполнение боевых заданий во имя мира на нашей земле. А мы будем молиться о здравии Дениса, чтобы он вернуться домой с победой. Пусть всё пройдёт гладко, пусть опасность минует стороной!



Юманайская СОШ им. С.М. Архипова.