Сегодня трое молодых людей, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали обладателями ключей от благоустроенных квартир. В торжественной обстановке счастливых новоселов — Ирину Липатову, Дмитрия Андреева и Виталия Бараева — поздравили глава администрации города Эдуард Васильев и заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Илья Ионочкин.