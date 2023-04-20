Как отдыхать цивилизованно: государственные деятели расскажут, как 10 лет убирают мусор с берегов

Организаторы одной из самых крупных волонтерских акций обратятся к россиянам и ответят на вопросы СМИ 27 апреля на пресс-конференции «Акция «Вода России»: как государственная инициатива переросла в общественное движение»

Майские праздники у многих россиян ассоциируются с трудом и весенними уборками. Но также это и сезон первых пикников, отдыха на природе и туристических походов, после которых по берегам водоемов и на прибрежной территории остаются горы мусора. Обратиться к отдыхающим перед началом самых продолжительных «теплых праздников» решили организаторы Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России».

Каким будет юбилейный 10 сезон уборок акции «Вода России»? В каких городах планируются самые масштабные мероприятия сезона? Какие темы планируется поднимать в диалогах бизнеса, государства и научных организаций на Невском международном экологическом конгрессе? Почему водные ресурсы все чаще становятся главной повесткой любых обсуждений?

На эти и другие вопросы СМИ и эковолонтеров готовы ответить Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Роман Минухин, директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России, Виктор Гончаров, первый заместитель Губернатора Ростовской области, Эмир Бедертдинов, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Анастасия Трутнева, Управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк — главный организатор проекта «Зеленый Марафон» в Чувашской Республике, Юлия Михалкова, российская актриса и телеведущая, и Илья Разбаш, лидер акции «Вода России» и директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России.

Пресс-конференция пройдет 27 апреля 2023 года с 13:00 до 15:00. Организационным и информационным партнером выступит Медиагруппа «Комсомольская правда». Вопросы от СМИ и всех желающих можно направить в пресс-службу ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса». При отправке необходимо указать спикера, которому он адресован. Вопросы принимаются до 24 апреля 2023 года включительно. Корреспонденты и журналисты могут присоединиться к пресс-конференции очно или онлайн. Аккредитация осуществляется до 26 апреля 2023 года включительно через пресс-службу ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса». Посмотреть пресс-конференцию можно будет в социальных сетях акции «Вода России» и «Комсомольской правды».

Контакты для аккредитации:

Адрес: Бизнес-центр «Дмитровский», ул. Новодмитровская, д.2Б, этаж 8, пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

Контактный телефон: +7-977-554-56-14, Анна Константинова.

Email для вопросов: smi@vhkrf.ru

Справка:

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проводится министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 2014 года. На сегодняшний день она является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». «Вода России» — один из крупнейших в стране волонтерских экологических проектов, объединивший уже более 8 миллионов человек. Только за 2022 год в экосубботниках Акции поучаствовали более 1,3 миллиона добровольцев, которые провели около 22 000 мероприятий.