Школьники Чувашии могут изучить материалы нового сезона проекта «Цифровой ликбез»

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый сезон просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Программа реализуется в поддержку федеральных проектов «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» и «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Проект «Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году и к нему уже присоединились 89 регионов страны. Так, уроки, посвященные безопасному поведению в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности, проходят все школьники Чувашии с 1 по 11 класс.

Очередной сезон программы в текущем учебном году станет уже третьим. В этот раз эксперты фонда Сбербанка «Вклад в будущее» подготовили образовательные мультфильмы по темам: «Цифровой баланс», «Авторское право», «Цифровой этикет», «Права потребителей» и «Электронные деньги». Видеоролики помогут повысить уровень цифровой и финансовой грамотности среди школьников, а также расскажут о кибербезопасности, правилах поведения в сети Интернет.

Уроки с интегрированными материалами проекта «Цифровой ликбез» представляют собой сессию вопросов-ответов после просмотра просветительских видеороликов. Рекомендована организация неформального разговора и вовлечение в обсуждение максимального количества обучающихся.

Отметим, что видеоролики Фонда «Вклад в будущее» пополнят подборку полезных материалов на сайте «Цифрового ликбеза» и станут полезным дополнением к обучающим материалам других партнеров проекта.

Минцифры Чувашии.