Сегодня трое молодых людей, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали обладателями ключей от благоустроенных квартир. В торжественной обстановке счастливых новоселов — Ирину Липатову, Дмитрия Андреева и Виталия Бараева — поздравили глава администрации города Эдуард Васильев и заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Илья Ионочкин.
Похожие записи '
18 Апр
Проект благоустройства Шумерлинского парка поддержан
Заседание прошло на прошлой неделе под председательством вице-премьера -...
18 Апр
19 апреля в Чувашии пройдёт единый информационный день
На встречах с жителями республики участники информгрупп расскажут о двух...
18 Апр
К новому отопительному сезону в Чувашии заменят 140 километров ветхих тепловых и водопроводных сетей
В рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 года планируется заменить...
17 Апр
В Шумерле началась подготовка к 9 Мая
Сегодня под председательством главы администрации города Эдуарда...
16 Апр
Чувашское отделение фонда «Защитники Отечества» планирует начать работу 1 июня
Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил на заседании оперативного штаба...