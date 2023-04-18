19 апреля в Чувашии пройдёт единый информационный день

На встречах с жителями республики участники информгрупп расскажут о двух главных темах: 175-летие со дня рождения выдающегося просветителя и гуманиста Ивана Яковлевича Яковлева и о поддержке самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, а также закупочных ценах на сырое молоко в Чувашской Республике.



Глава Чувашии призвал разработать дополнительные формы организации процесса обращения молока для контроля качества и сохранности продукта.

«Это позволит нам обеспечить постоянную цену. Наша задача — организовать эту работу и получить эффект уже в этом году», — сказал он.



Он также рекомендовал членам информгрупп включить в повестку обсуждения вопрос усиления контроля за соблюдением противопожарного режима в муниципалитетах, особенно в округах, где проблема природных пожаров наблюдается из года в год.



Справочно:

Напомним, информдни в Чувашии проводились с 2007 года, но были приостановлены из-за вспышки коронавируса. В марте этого года они вновь возобновили свою работу.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.