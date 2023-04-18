В Шумерле на улице Октябрьской огнем уничтожена детская коляска. Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливается.

В Ибресинском МО горела сухая трава, уничтожено 3 дачных дома.

В ходе возгорания мусора на открытой территории Моргаушского МО уничтожено 2 дачных дома и 2 хозпостройки. Пострадала женщина 1944 года рождения.

В этот же день в ходе пожаре в городе Новочебоксарск уничтожено балконное окно и рама, закопчена комната.

В поселке Вурнары в ходе пожара уничтожен сеновал, поврежден сарай, соседний жилой дом, погибли 3 козы и 1 поросенок.

В Козловском МО уничтожен жилой дом и сарай.

В Яльчикском МО по причине шалости с огнем детей уничтожен л/а ВАЗ, повреждено неэксплуатируемое строение.

Всего с начала текущего года на территории Чувашской Республики зарегистрировано 445 пожаров, унесены жизни 26 человек, 34 человека были травмированы, 89 человек спасены.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от разведения костров и выжигания сухой растительности.

ГКЧС Чувашии напоминает, что в соответствии со статьей 10.9 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. №22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» предусмотрено, что сжигание мусора, сухой травы, разведение костров на территориях общего пользования, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей.

Настоятельно рекомендуем всем гражданам быть особенно бдительными.