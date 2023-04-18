Чувашия передала эстафету межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы» в Нижний Новгород

Сегодня в Нижнем Новгороде прошёл патриотический марафон «Рубежи Победы», в котором приняли участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, председатель Чувашкой республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева.

В своем обращении к участникам межрегиональной научно-практической конференции «Подвиг тыла в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» обратилась министр культуры Чувашии Светлана Каликова отметила, что «Нижегородская область — шестой регион, на территории которого проходит межрегиональный патриотический марафон. До этого он проводился в Чувашии, Татарстане, Башкортостане, Ульяновской области и Мордовии. В мероприятиях марафона приняло участие более 13 000 человек».

Патриотический марафон «Рубежи Победы» продолжился в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина. Министры культуры Чувашии и Нижегородской области — Светлана Каликова и Наталья Суханова зачитали участникам марафона приветственные адреса руководителей регионов - Олега Николаева и Глеба Никитина, а также вручили награды.

Чувашский государственный театр оперы и балета представил на сцене нижегородского театра оперу «Сурский рубеж».

Участники марафона «Рубежи Победы» в фойе театра также ознакомились с выставкой «Рубежи Победы», подготовленной Чувашским национальным музеем, Государственным историческим архивом Чувашской Республики, государственными архивами Нижегородской области.

В рамках патриотического марафона и в целях обмена опытом работы нижегородских коллег посетили делегации Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова и Чувашского государственного института культуры и искусства. В Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки и в Нижегородском музыкальном училище им. М.А. Балакирева были обсуждены вопросы развития дополнительного профессионального образования на базе Чебоксарского музыкального училища при участии Нижегородской государственной консерватории. В Нижегородском областном методическом кабинете рассмотрены вопросы методического сопровождения образовательной деятельности ДШИ. Студенты приняли участие в мастер-классах.

Справочно: Межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы» является продолжением цикла мероприятий, состоявшихся в 2022 году в Чувашии, Татарстане, Ульяновской области и Башкортостане, а также в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

В 2023 году мероприятия межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы» будут продолжены г. Йошкар-Оле. Также ведутся переговоры о совместном проведении марафона и с другими регионами Поволжья.

Регионы, на территории которых проходит марафон, объединены общей историей: на территории Чувашии, Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской и Горьковской областей, строились оборонительные рубежи, которые стали частью Волжского оборонительного рубежа, а города Казань, Ульяновск, Чебоксары и Уфа, Нижний Новгород в разные годы удостоились звания «Город трудовой доблести».

Марафон проводится целью увековечения трудового подвига тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и чествования подвига солдат, которые защищают интересы страны на специальной военной операции.

Минкультуры Чувашии.







