Проект благоустройства Шумерлинского парка поддержан

Заседание прошло на прошлой неделе под председательством вице-премьера — министра строительства и ЖКХ Чувашской Республики Павла Данилова.

В ходе заседания проектанты-подрядчики — самарская ландшафтная компания ООО «БЕРСО» — представила членам комиссии проектно-сметную документацию по реновации Парка им. 50-летия Пионерской организации. Кстати, эта фирма занималась благоустройством парка в прошлом году.

Глава администрации города Эдуард Васильев пояснил, что территория парка является важным связующим звеном в инфраструктуре города: «Реализация проекта позволит в полной мере использовать это общественное пространство в качестве туристической зоны, что будет способствовать дальнейшему развитию города и его привлекательности в этом направлении».

Напомним, что реализация очередного этапа благоустройства общественного пространства стало возможным благодаря победе города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Основная концепция – создание активной жизни в центре зеленого острова в городе, аналогично с возникновением промышленного города в самом центре дубовой корабельной рощи в годы индустриализации страны. Территория парка поделена на активную – зона центральной площади – и тихую – тематическая прогулочная зона с арт-объектами и экотропа, ведущая к значимым дубам. Также проектом предусмотрено создание точек для работы предпринимателей.

Более 100 млн. рублей будет направлено на реализацию проекта. Работы должны быть завершены 30 ноября текущего года.

Сайт администрации г. Шумерли.