20 апреля 2023 года приглашаем посетить конференцию ”Бизнес24” на тему актуальных трендов 2023 года.

Подробности: https://business24.bitroid.ru/

Участников ждут:

— 7 спикеров-экспертов от компаний Альянс-Авто, ЭлекКом, НАЦБИК, КоманДА, Битроид,

— мастер-классы по созданию сайта, настройке воронки продаж, бизнес-процессов,

— кофе-брейк, подарки, сувениры.

Деловая программа:

09:30 — Регистрация участников.

10:00 — Цифровая революция бизнеса. Как не остаться за бортом в 2023 году. Дмитрий Тихонов, директор Битроид.

10:30 — Сотрудники или клиенты: кого увольнять будем? Андрей Воскресенский, бизнес-тренер, коуч и консультант, практик 19+ лет в продажах.

11:00 Аудит для бизнеса или как найти новые точки для роста. Михаил Беляев, евангелист Битрикс24

12:00 - кофе-брейк

12:20 — Кадры решают всё! Мастер-класс в CRM, Дмитрий Тихонов, директор Битроид

12:50 — Насколько важен единый Контакт-центр в современных реалиях. Мастер-классы в CRM. Лилиана Бурханова , менеджер проектов Битроид

13:10 — Тренды 2023: риски и возможности, развитие или функционирование? Родионова Анастасия, директор «Альянс – Авто».

13:40 — Почему 2023 год вынуждает автоматизировать бизнес-процессы, Вадим Ахмеров, менеджер проектов Битроид.

14:00 — Где спрятались мои миллионы? Зачем выстраивать рабочие процессы. Алина Николаева, финансовый директор Компании ЭлекКом, руководитель проекта корпоративного обучения НАЦБИК

Стоимость участия — 0 руб.

Место проведения — Чебоксары, Президентский бульвар, 27Б, отель Ибис, Конференц-зал Волга. Запланирована онлайн-трансляция.

Регистрация по ссылке: https://business24.bitroid.ru/

Организатор: ООО «Битроид», г.Чебоксары, 8 (8352) 28 55 85, 8-999-790-69-47.