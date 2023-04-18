К новому отопительному сезону в Чувашии заменят 140 километров ветхих тепловых и водопроводных сетей

В рамках подготовки к отопительному сезону 2023—2024 года планируется заменить или капитально отремонтировать 27 изношенных котлов, а также заменить около 140 км ветхих тепловых и водопроводных сетей. Все работы на объектах ЖКХ и социальной сферы планируется завершить до 15 сентября 2023 года.

Паспорта и акты готовности к отопительному периоду из-за отсутствия лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов или обученного персонала не получили только три муниципалитета – Порецкий, Чебоксарский и Шемуршинский. Глава Чувашии Олег Николаев поручил руководителям проблемных муниципалитетов в течение недели представить предложения и варианты решения вопроса.

Он также напомнил о необходимости проведения работы по наведению порядка в использовании общедомового имущества с учетом мнения жителей и возможным участием правоохранительных органов. По его словам при необходимости будет создана межведомственная рабочая группа для правовой оценки действий всех участников процесса.

Начата масштабная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры в городах Шумерля, Козловка и Алатырь. В рамках программ, реализуемых с 2022 по 2024 годы, планируется заменить устаревшие тепловые сети и сети горячего водоснабжения общей протяженностью 127 км на сумму более 2,25 млрд рублей. Работы будут проводиться с использованием средств Фонда национального благосостояния и Фонда развития территорий.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.