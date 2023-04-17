Шумерлинцы приняли участие в Чемпионате России по дартс

С 14 по 17 апреля в городе Саранске прошел Чемпионат России по спортивной игре дартс. В этом крупном федеральном спортивном соревновании приняли участие более 500 сильнейших дартсменов со всей страны.

Наш регион в данном соревновании представляла сборная команды Чувашской Республики, в состав которой вошли и шумерлинские спортсмены — воспитанники отделения адаптивной физической культуры Центра детского творчества Сергей Легошин, Алена Фунтикова, Евгений Палов и тренер шумерлинской команды Надежда Майорова.

Высокий рейтинг участвующих спортсменов, сильнейшая конкуренция и колоссальное мастерство ведущих спортсменов страны в этом виде спорта не позволили в этот раз шумерлинским спортсменам подняться на пьедестал почета.

Полученный соревновательный опыт для спортсменов на российских соревнованиях поможет им в дальнейших престижных состязаниях!

Сайт администрации г. Шумерли.