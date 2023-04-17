Состоялось первое в истории заседание Совета представительных органов муниципальных образований Чувашии

14 апреля в Чебоксарах прошло заседание образованного по инициативе Председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова органа, который должен стать дискуссионной площадкой для взаимодействия депутатов всех уровней власти и правительства региона.

«Поскольку народные избранники как никто другой хорошо знают проблемы местных жителей, они могут и, надеемся, будут активно участвовать в законотворческой деятельности. По сути, созданный орган – это аналог существующего на федеральном уровне Совета законодателей. Его работа должна повысить качество вносимых законопроектов в региональный парламент, наладить совместную работу муниципальных депутатов с их коллегами из Госсовета, вовлечь их в работу «расширенного» правительства. У органов местного самоуправления появилась эффективная площадка, чтобы привлечь внимание к местным проблемам, высказывать предложения по улучшению работы муниципалитетов на системной основе», - отметил во вступительном слове спикер парламента Чувашии.

На должность заместителя председателя Совета был избран глава города Шумерли – председатель Собрания депутатов города Шумерли Сергей Яргунин.

«Создание Совета представительных органов муниципальных образований является эпохальном событием в общественно-политической жизни Чувашии. Федеральный закон № 131 делегирует местным муниципальным депутатам представлять интересы населения, и порой действительно бывает так, что мы «варимся в собственном соку». Создание совета решает этот вопрос. Это хорошая диалоговая площадка, позволяющая заявить о тех проблемах, которые есть на местах, на ней можно поделиться хорошей позитивной практикой, внести предложения, пообщаться с компетентными людьми, для того чтобы, если потребуется скорректировать вектор развития и работу в своем муниципалитете», - прокомментировал он работу нового органа.

В рамках первого заседания муниципальным депутатам была представлена информация о нюансах формирования республиканского и местного бюджетов. И.о. министра финансов Чувашской Республики Ольга Метелева представила аналитику освоения субсидий по каждому муниципалитету, в том числе выделяемых на благоустройство дворовых территорий, инициативные проекты по развитию инфраструктуры, капитальный ремонт источников водоснабжения.

«На первом заседании было очень много полезной информации: на какие моменты стоит муниципальным депутатам обратить внимание при формировании бюджета республики и местных бюджетов, как эффективно принимать участие в бюджетном процессе, как осуществлять контроль за ним», — отметил депутат Собрания депутатов Комсомольского муниципального округа Василий Кокарев.

Активное обсуждение вызвал вопрос участия муниципалитетов в региональной программе формирования современной комфортной городской среды. О его особенностях рассказала заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики Алена Протасевич. Так, для успешной реализации программы на уровне муниципалитета должны быть разработаны нормативные расценки на работы, проведена синхронизация с планами капитального ремонта. Обязательно должны быть утверждены новые правила благоустройства, где будет четко разграничена ответственность за содержание объектов благоустройства, определены критерии содержания объектов недвижимости для их собственников.

Также заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Илья Ионочкин представил народным избранникам концепцию очистки сточных вод в республике, а руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова разъяснила тонкости формирования тарифов на ЖКУ.

Парламентарии не только получили исчерпывающие материалы по каждой из тем, но и смогли задать представителям органов исполнительной власти вопросы, которые волнуют жителей муниципалитетов, а также внести свои предложения по тому или иному вопросу.

«Депутаты из муниципальных округов, конечно же, должны быть в курсе всего: как формируется бюджет региона, местные бюджеты, как правильно готовить качественную документацию и обоснование проектов по благоустройству общественного пространства в представляемом округе при выходе с инициативой в правительство региона и так далее. По наиболее насущным вопросам жизни муниципалитетов мы разобрали конкретные примеры. Недавно я посетил один из округов и спросил депутатов по теме объединения водоканалов, были ли они на чебоксарском водоканале для ознакомления с нюансами его работы. Необходимо посещать ведущие предприятия и социальные объекты республики для обмена опытом решения хозяйственных вопросов», — прокомментировал итоги заседания Леонид Черкесов.

Госсовет Чувашии.