Новая разработка чувашских ученых позволит диагностировать болезни хмеля

Провести оценку фитосанитарного состояния посадочного материала (стеблевых черенков и однолетних саженцев) и вегетирующих растений хмелеводам Чувашии помогут тест-системы. Это новая разработка ученых Чувашского государственного аграрного университета совместно со специалистами ООО «Агродиагностика» (г. Москва). Исследовательская работа велась на базе Центра компетенции «Чувашия – центр производства хмеля» и на лабораторных площадках предприятия «Агродиагностика».

Благодаря тест-системе, хмелеводы смогут на ранней стадии определить наличие латентного вируса хмеля, вирусной мозаики хмеля, вертициллеза, вируса мозаики арабиса – возбудителя хлороза хмеля, ложной мучнистой росы.

Известно, что в Чувашии производится более 90% хмеля в стране – это порядка 200 тонн в год. Как отмечает вице-премьер – министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, Главой Чувашии поставлена задачу развивать хмелеводство и дальше. В условиях санкций наблюдаются проблемы с посадочным материалом и техникой. В ближайшее время на средства республиканского бюджета на базе Чувашского аграрного университета будут созданы хмелеводческая лаборатория и маточник хмеля. Также в республике спроектирован первый хмелеуборочно-сушильный комбайн.

чувашинформ.рф