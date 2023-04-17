В Шумерле началась подготовка к 9 Мая



Сегодня под председательством главы администрации города Эдуарда Васильева состоялся первый организационный комитет по подготовке празднования 78-й годовщины Великой Победы. В заседании приняли участие представители организаций социальной сферы, учреждений образования, культуры, органов правопорядка, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, градообразующих предприятий.

Собравшиеся обсудили большой план мероприятий – от благоустройства города и приведения в порядок памятных мест и мест захоронений до непосредственной организации традиционных праздничных мероприятий. Особое внимание было уделено оказанию всесторонней помощи ветеранам, обговорена возможность их доставки на парад Победы и организации поздравлений на дому.

По сведениям отдела социальной защиты населения, в настоящее время в городе проживают 3 ветерана войны, из них 1 – бывший несовершеннолетний узник фашизма, 123 труженика тыла, 36 вдов.